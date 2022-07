Chroniąc dane, dbasz o bezpieczeństwo swoje i najbliższych Powrót Generuj PDF Drukuj W dobie globalnej cyfryzacji, dostępności do Internetu, z którego wszyscy korzystamy jako użytkownicy portali społecznościowych czy komunikatorów musimy pamiętać, że po drugiej stronie wyświetlacza znajdują się nie tylko nasi znajomi i przyjaciele.

Każdy z nas powinien mieć świadomość, że obecnie działania oszustów bywają ukierunkowane na uśpienie naszej czujności, wykorzystanie naszej niewiedzy, a w konsekwencji m.in. na pozyskanie danych osobowych, które następnie mogą być użyte w celach przestępczych.

Wielokrotnie, szczególnie młode osoby, dzielą się radością z uzyskania nowego prawa jazdy, dowodu osobistego czy innych dokumentów publikują je zapominając, że w społeczności internetowej jest wielu nieuczciwych ludzi.

Pamiętajmy, że w przypadku utraty dokumentów np. dowodu osobistego, niezależnie czy został on ukradziony, zgubiony lub czy pozwoliliśmy go skopiować, pojawia się niebezpieczeństwo wykorzystania naszych danych osobowych.

Takie dane jak imię, nazwisko, pesel, numer telefonu komórkowego powinny być przez ciebie pilnie strzeżone. Nie należy ich podawać osobom poznanym przypadkowo na portalu społecznościowym, czacie czy komunikatorze. Nigdy nie wiadomo, jak takie osoby będą chciały to wykorzystać. Twoje dane osobowe to „towar”, którego dziś szukają niejednokrotnie oszuści np. próbując wyłudzić pieniądze na cudze nazwisko.

Obok popularnych serwisów w sieci jest też wiele stron internetowych podszywających się pod legalnie działające aplikacje czy serwisy. Jednak często są one zrobione tylko po to, żeby wyłudzić Twoje dane osobowe, dane logowania lub adres e-mail, a następnie użyć ich np. do nielegalnego zawarcia umowy pożyczki czy „zalania” skrzynki spamem. Bądź ostrożny rejestrując się w niesprawdzonych serwisach podając tam informacje.

Pamiętaj:

nie udostępniaj w sieci zdjęć czy skanów dokumentów, nie podawaj swoich danych nieznanym osobom, nie udostępniaj swoich fotografii, do których dostępu nie powinny mieć osoby trzecie, chroń pesel, by zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych osobowych.



Podejmij działanie:

gdy Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony, zgłoś to jak najszybciej w dowolnym banku (nawet jeśli nie masz konta bankowego), w urzędzie gminy osobiście albo przez Internet, jeżeli zagubiłeś e-dowód (dokument z warstwą elektroniczną), możesz go zawiesić na 14 dni kalendarzowych i nikt niepowołany nie będzie mógł go używać, jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia urzędnik unieważni dowód, gdy Twój dowód osobisty został ukradziony, zgłoś to policji. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu.

(Biuro Prewencji KGP)