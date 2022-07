Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy Data publikacji 29.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, swoim występem uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, której koncert na długo pozostanie w naszej pamięci. Były okolicznościowe przemówienia, podziękowania i gratulacje. Były także awanse oraz odznaczenia.

Od kilku lat wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczyna symboliczne złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie policjantach, a w tym roku także pod Kamieniem Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie odbyła się msza święta w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja celebrowana przez Ordynariusza diecezji bydgoskiej Biskupa Krzysztofa Włodarczyka przy udziale Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Ks. Infułata Stanisława Kotowskiego oraz Generalnego Gwardiana Franciszkanów w Rzymie O. Macieja Olszewskiego.

Kolejny punkt obchodów policyjnego święta przeniósł się do sali Kinoteatru Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu przez Dowódcę uroczystości, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń oraz medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu, Szefowie instytucji, z którymi współpracujemy każdego dnia, a także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy: gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski, nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki, nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski, insp. w st. spocz. Władysław Cieszyński.

Z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 2 095 policjantów: w korpusie oficerów 139, aspirantów 1 053, podoficerów 670, szeregowych 232.

Prezydent RP odznaczył Medalem za Długoletnią Służbę (złotym, srebrnym i brązowym) 49 policjantów i pracowników.

Odznaką "Zasłużony Policjant" (złotą, srebrną i brązową) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył 33 policjantów.

Istotną częścią uroczystości były okolicznościowe przemówienia.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, który powiedział m.in.:

- Patrząc na minione lata, naznaczone pandemią covid, pokazaliśmy, że zdaliśmy egzamin, podejmując skuteczne działania w okolicznościach skomplikowanych oraz skrajnie nieprzewidywalnych. Współczesne społeczeństwo nigdy wcześniej nie doświadczyło życia w obostrzeniach i ograniczeniach epidemiologicznych, które z uwagi na swój charakter, nie zawsze były powszechnie akceptowane. Podkreślić muszę ich główny cel, jakim była pomoc i troska o obywateli naszego kraju. Świadectwem ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy policji naszego garnizonu niech będzie niespełna 7,5 miliona sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie. To ponad 4 miliony adresów. Zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni policji, których służba i praca no co dzień wymaga elastyczności, wykazali się, podczas tego okresu, ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem oraz decyzjami, które były wyważone i były rozsądne. Tak przygotowani i wzmocnieni wkroczyliśmy w kolejny rok, który nie okazał się wcale łatwiejszy. Hybrydowy atak na granicy polsko-białoruskiej, ponownie postawił nas przed koniecznością wzmożonego wysiłku, jakim jest ochrona naszego pogranicza… . Policjanci, także na tym polu, wykazali się profesjonalizmem, zaangażowaniem i dzielnością. Nie sposób nie wspomnieć przed jakim sprawdzianem stanęły służby naszego państwa… .W obliczu wojny, która trwa w Ukrainie, wszyscy jako ludzie, zdajemy dziś niełatwy egzamin z niesienia pomocy naszym sąsiadom. Za ten wielki wysiłek pragnę dziś gorąco podziękować policjantom i pracownikom, którzy nierzadko w wolnym czasie i korzystając z własnych zasobów, angażują się w pomoc, zarówno uchodźcom, napływającym do naszego kraju, ale też tym, którzy zostali w Ukrainie. Podsumowując pracę policji nie mogę pominąć faktu, iż prócz bezprecedensowych wyzwań, każdego dnia, nasi funkcjonariusze i pracownicy z poświęceniem angażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa… . Dlatego, z tego miejsca, w tym szczególnym dniu składam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę. Chcę złożyć też podziękowania pracownikom cywilnym, którzy, będąc znaczącą częścią naszej formacji, swoim profesjonalizmem oraz kompetencjami, wnoszą istotny wkład w sprawne funkcjonowanie policji. Wyrazy szacunku składam także Państwa rodzinom, bliskim i tym, którzy są dla Was ważni. Ich codzienna wyrozumiałość pozwala na pełne poświęcenie się służbie i pracy.

Głos zabrał także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz:

- Przede wszystkim pamiętamy ważną datę 24 lipca 1919 roku, kiedy utworzono polską Policję, po 123 latach zaborów. To właśnie ten wspaniały czas okresu międzywojennego był wspaniały dla Policji. W roku 1939 to właśnie policjanci stanęli na pierwszej linii frontu i bronili naszych granic. W wyniku mobilizacji było ich około 60 tysięcy. Niestety, Niemcy, ale przede wszystkim Rosjanie, w wyjątkowo brutalny sposób mordowali naszych policjantów. I tu wspomnę tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w Ostaszkowie i spoczywają w Miednoje. Teraz, wracając do współczesności, pragnę podziękować za ostatnie trudne lata.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia m.in. Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2021 rokunadano to odznaczenie nadinspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy oraz sierżantowi sztabowemu Przemysławowi Szymańskiemu z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w dowód uznania za pełną poświęcenia służbę w czasie pandemii.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym w tym roku serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów i satysfakcji ze służby oraz pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Święto Policji w Bydgoszczy

Święto Policji w Toruniu

Święto Policji w Aleksandrowie Kuj.

Święto Policji w Inowrocławiu

Święto Policji w Radziejowie

Święto Policji w Wąbrzeźnie

Święto Policji w Sępólnie Krajeńskim

Święto Policji w Żninie

Święto Policji w Lipnie

Święto Policji w Nakle

Święto Policji we Włocławku