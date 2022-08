Skuteczna walka policjantów o życie niespełna 2-letniego chłopca Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania szybkich i stanowczych decyzji. Przekonali się o tym policjanci z nakielskiej komendy, dzięki którym życiu niespełna 2-letniego chłopca już nic nie zagraża. Dziecko wymagało natychmiastowej pomocy medycznej, która dzięki nakielskim policjantom została w profesjonalny sposób zapewniona.

Służba w Policji polega przede wszystkim na niesieniu pomocy. Jest to dla funkcjonariuszy priorytet, co potwierdziła sytuacja, do której doszło na MOP Łabiszynek. Wczoraj (31.07.2022) o godzinie 15.40 do nakielskich policjantów: młodszego aspiranta Marcina Makowieckiego, starszego sierżanta Aleksandra Wrzalik, sierżanta Mateusza Duda, sierżanta Mikołaja Majewskiego, sierżanta Michała Sosnowskiego, starszego posterunkowego Huberta Szpitalewskiego zabezpieczających przejazd kibiców, podbiegł roztrzęsiony mężczyzna, który chwilę wcześniej wysiadł z volkswagena. Prosił o pilną pomoc, gdyż jego syn stracił przytomność. Niespełna 2-letni chłopiec, którego na rękach trzymała mama, miał siny kolor skóry i wymagał natychmiastowej pomocy.

Mundurowi bez chwili wahania zabrali na pokład radiowozu chłopca wraz z matką. Policjanci za pośrednictwem dyżurnego o zaistniałej sytuacji poinformowali służby medyczne, aby pomoc dla dziecka była natychmiastowa. Włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i natychmiast ruszyli w kierunku szpitala w Żninie. W trakcie dojazdu policjanci przystąpili do udzielania pierwszej pomocy — sprawdzili chłopcu tętno i udrożnili drogi oddechowe. Starszy sierżant Aleksander Wrzalik wykonywał resuscytację, dzięki której przywrócił funkcje życiowe dziecku. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła udzielić chłopcu skutecznej pomocy, a tym samym uratować mu życie.

Ratowanie wartości, najwyższej, jaką jest ludzkie życie i zdrowie to fundament policyjnej służby. Często pierwszą osobą, która podaje pomocną dłoń są policjanci. Jesteśmy do dyspozycji społeczeństwa przez 24 godziny na dobę i służymy pomocą każdemu, który takiej pomocy potrzebuje.

(KWP w Bydgoszczy / kp)