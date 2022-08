Zaatakował maczetą, odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 01.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali agresywnego 37-latka, podejrzanego o uszkodzenie ciała dwóch osób. Sprawca posługując się przedmiotem przypominającym broń i maczetą zaatakował dwóch mężczyzn. Jeden z nich trafił z obrażeniami do szpitala. Zatrzymany ma bogatą przeszłość kryminalną. Mężczyzna usłyszał zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa, zagrożone nawet karą dożywotniego pozbawieniem wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew został tymczasowo aresztowany.

W sobotę, 27 lipca 2022 roku około godziny 8.00 policjanci otrzymali informacje o uszkodzeniu ciała do jakiego miało dojść przy ulicy Skalnej w Łodzi. Mundurowi bezzwłocznie pojechali we wskazany rejon. Na miejsce skierowana została również grupa dochodzeniowo-śledcza.

W rozmowie ze świadkiem i pokrzywdzonym wstępnie ustalono, że kilkadziesiąt minut wcześniej do idącego alejką Parku Zaruskiego 63-latka, podszedł napastnik i bez powodu kilkakrotnie go uderzył, po czym grożąc przedmiotem przypominającym broń zmusił mężczyznę, aby ten razem z nim pojechał autem. Po dotarciu na ulicę Skalną podejrzany kazał mężczyźnie zapukać do wskazanego mieszkania. Gdy w drzwiach stanął 76-latek sprawca zadał mu kilka uderzeń maczetą, po czym uciekł. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli szereg śladów. Równocześnie prowadzone były intensywne poszukiwania sprawcy napaści. Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzali wszystkie miejsca, w których mógł się ukryć. W tych czynnościach policjantów z VI komisariatu wspomagali mundurowi z innych jednostek.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom poszukiwawczym, sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Notowany w przeszłości 37-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Usłyszał już zarzuty, usiłowania zabójstwa, spowodowania uszczerbku na zdrowiu i zmuszania do określonego zachowania. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew prowadzą śledczy z VI komisariatu policji łódzkiej komendy.

(KWP w Łodzi / sc)