Ruszyli na pomoc nieprzytomnemu

Data publikacji 01.08.2022 O dużym szczęściu może mówić 81-latek z Końskich, który w miniony piątek stracił przytomność i zatrzymały się jego funkcje życiowe. Jedną z pierwszych osób, które ruszyły na pomoc seniorowi była kom. Sylwia Sobczyńska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Skuteczna resuscytacja i zastosowanie AED, przyczyniły się do przywrócenia funkcji życiowych mężczyzny. Finalnie trafił on pod opiekę lekarzy.

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 29 czerwca 2022 roku po południu przy ul. Spółdzielczej w Końskich. Dyżurny miejscowej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na jezdni przed sklepem leży nieprzytomny mężczyzna. Przy 81-latku zebrało się kilka osób, co zainteresowało przechodzącą obok, przebywającą na wolnym funkcjonariuszkę Wydziału Prewencji KWP w Kielcach kom. Sylwię Sobczyńską. Policjantka bez chwili zawahania ruszyła na pomoc seniorowi, u którego niewyczuwalne były funkcje życiowe. Gdy funkcjonariuszka prowadziła resuscytację, do pomocy dołączył mł. asp. Kamil Kotwica i pracownik cywilny koneckiej jednostki. Do przywrócenia funkcji życiowych użyte zostało AED przyniesione przez Tomasza Krawca. Urządzenie to na co dzień znajduję się w koneckiej komendzie Policji. Dzięki skutecznej pomocy udało się przywrócić funkcje życiowe 81-latka. Senior finalnie trafił pod opiekę lekarzy.

Ta sytuacja pokazuje, że policjanci zawsze są gotowi do niesienia pomocy, a urządzenia takie jak AED są bardzo pomocne w takich sytuacjach. Niemalże wszystkie policyjne szkolenia mają w swoim programie pierwszą pomoc, a jej znajomość jest niezwykle ważna w codziennej służbie.

(KWP w Kielcach / sc)