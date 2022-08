Policjantki odnalazły 5-latka, który się zgubił Data publikacji 01.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czasami wystarczy tylko chwila nieuwagi, aby nasze dziecko oddaliło się lub zagubiło. Pamiętajmy, że nie wolno zostawiać dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Nasze pociechy nie zawsze rozumieją sytuację, w której mogą się znaleźć i nie potrafią dobrze ocenić ewentualnych zagrożeń. Tak było jakiś czas temu, kiedy do funkcjonariuszy jednego z wrocławskich komisariatów, zgłosiła się mama 5-letniego chłopca i poinformowała o jego zaginięciu. Na szczęście w tej sytuacji, chłopiec cały i zdrowy został odnaleziony przez policjantki.

Każdy rodzic nad życie kocha swoje dzieci. Niestety nawet najlepszym opiekunom może zdarzyć się sytuacja, w której dziecko oddali się lub zagubi. Tak naprawdę wiele zależy od nas samych, ale jedno jest pewne — nigdy nie wolno doprowadzić do pozostawienia dziecka bez odpowiedniej opieki.

Do komisariatu przy ulicy Połbina zgłosiła się jakiś czas temu mama 5-letniego chłopca. Ze zgłoszenia wynikało, że dziecko samodzielnie opuściło mieszkanie i prawdopodobnie zaginęło. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze i na szczęście w samą porę odnaleźli chłopca. 5-latek znajdował się w rejonie ulicy Gagarina. Cały i zdrowy został przekazany zatroskanej mamie.

Co zatem zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego typu stresujących wydarzeń? Przede wszystkim należy rozmawiać z naszymi pociechami i uświadamiać je o grożących im niebezpieczeństwach. Rodzice nie powinni natomiast ani na chwilę spuszczać oka będące pod ich opieką maluchy. Niezależnie, gdzie się znajdujemy, to zawsze może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Bądźmy więc odpowiedzialni i ostrożni.

(KWP we Wrocławiu / kp)