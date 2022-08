Policjant z Kutna pomógł Polakowi mieszkającemu w Niderlandach Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezpośrednie zaangażowanie, szybka reakcja i biegła znajomość języka angielskiego dyżurnego kutnowskiej komendy, pozwoliły na uratowanie mężczyzny mieszkającego w Holandii, który chciał targnąć się na własne życie. Do mężczyzny dotarł holenderski patrol mundurowych. Polakowi została udzielona pomoc.

Dyżurny kutnowskiej komendy aspirant Rafał Kamiński już po raz drugi wykazał się zdecydowaną i wzorową postawą na swoim stanowisku służbowym. Wcześniej, dzięki swojemu zaangażowaniu i współpracy z duńską policją, pomógł Polce mieszkającej w Danii. Tym razem interwencja dotyczyła Polaka mieszkającego w Niderlandach.

W sobotę 30 lipca po godzinie 18:00 do Komisariatu Policji w Żychlinie zgłosiła się kobieta, informując, że właśnie prowadzi korespondencję za pośrednictwem jednego z komunikatorów z mężczyzną, który napisał jej, że zamierza popełnić samobójstwo. Mężczyzna ten miał mieszkać na terenie Niderlandów. Reakcja mundurowych pełniących służbę była natychmiastowa. Zastępca dyżurnego kutnowskiej komendy, znający biegle język angielski skontaktował się telefonicznie z niderlandzką policją. Aspirant Rafał Kamiński z kutnowskiej komendy prowadząc rozmowę w języku angielskim z zagranicznym dyżurnym skrupulatnie przekazał wszystkie informacje o mężczyźnie, jakie udało mu się uzyskać — w tym miejsce pobytu Polaka. Patrol niderlandzkiej policji od razu został skierowany we wskazane miejsce. Po kilkunastu minutach ponownie skontaktowano się z zagraniczną policją, która jak się okazało dotarła do mężczyzny. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji polskiego policjanta mimo znacznej odległości pomoc dotarła na czas.

(KWP w Łodzi / kp)