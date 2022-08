Nietrzeźwy kierowca wypadł z drogi. Zdarzenie zarejestrowała kamera z innego pojazdu Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nietrzeźwy kierowca audi stracił panowanie nad autem i zjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował. 28-letni kierowca audi miał 0,7 promila alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymali go inni kierowcy.

W sobotę około godz. 16:45 na drodze relacji Mława-Ciechanów, kierująca, która wracała z wypoczynku nad morzem zauważyła audi, którego tor jazdy wskazywał na to, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. O swoich spostrzeżeniach poinformowała dyspozytora nr alarmowego 112. Po minucie od zgłoszenia kierowca samochodu stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował. Widząc to zdarzenie zatrzymali się inni kierowcy. Kierowca audi jechał sam, o własnych siłach wyszedł z samochodu i chciał uciec. Świadkowie zdarzenia zatrzymali mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu policji. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że 28-letni mieszkaniec Mławy miał w organizmie 0,7 promila. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 28-latek nie ma uprawnień do kierowania i ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

KIEROWCO! Pamiętaj, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

Policjanci ponownie apelują o zachowanie trzeźwości na drodze. Kiedy spożywasz alkohol, nigdy nie wsiadaj za kierownicę! Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia!

Autor: nadkom. Jolanta Bym

