Mając niemal 1,5 promila, wjechał w witrynę salonu kosmetycznego. Zatrzymany po ucieczce Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet dwa lata pozbawienia wolności grozi 25- latkowi, który będąc pod wpływem alkoholu wjechał w witrynę salonu kosmetycznego. Dodatkowo narażał cudze życie na niebezpieczeństwo, przewożąc pasażera. Obaj mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia, lecz po krótkiej chwili byli już w rękach Policji. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Policjanci kolejny raz apelują o rozwagę!

W sobotę, 30 lipca dyżurny nowosolskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym w Nowej Soli na ulicy Waryńskiego. Na miejsce natychmiast pojechał najbliżej znajdujący się patrol. Okazało się, że pojazd wjechał w witrynę salonu kosmetycznego, a kierujący uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci rozpytali świadków i okolicznych mieszkańców, którzy pomogli dotrzeć do kierującego. Okazało się, że uciekł, ponieważ był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo narażał życie swojego kolegi, którego przewoził wiedząc, że jest nietrzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut i przyznał się do winy. 25-latek za popełnione przestępstwo odpowie przed Sądem. Grozi mu wysoka kara grzywny oraz do 2 lat pozbawienia wolności. Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niestety pomimo wielu apeli Policji o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów zdarzają się kierowcy, którzy prowadzą pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Efektem końcowym nieprzemyślanego zachowania kierowcy będą poważne konsekwencje karne i finansowe.

Nie bądźmy obojętni widząc nietrzeźwego kierowcę. Prawidłowa reakcja na takie zdarzenie może zapobiec tragedii. Każde zgłoszenie o niebezpieczeństwie na drodze czy kierowaniu po alkoholu będzie traktowane priorytetowo przez nowosolskich policjantów, z należytą starannością i surowością.

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli