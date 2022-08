Podlascy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami z włamaniem samochodów Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wspólnie z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, w ramach grupy zajmującej się zwalczaniem przestępczości samochodowej, zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zajmowała się ona między innymi kradzieżami z włamaniem pojazdów. Grupa ta działała na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Policjanci ustalili też, że na jej czele mógł stać 43-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Każdy z podejrzanych usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem pojazdów oraz usiłowań kradzieży z włamaniem aut. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

Od ubiegłego roku, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wspólnie z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, w ramach grupy zajmującej się zwalczaniem przestępczości samochodowej, rozpracowywali grupę osób zajmującą się między innymi kradzieżami z włamaniem luksusowych samochodów. Wszystko zaczęło się w maju ubiegłego roku, kiedy to doszło do dwóch kradzieży z włamaniem pojazdów oraz 7 takich usiłowań w różnych dzielnicach Białegostoku. We wszystkich tych przypadkach do zdarzeń dochodziło nocą. O tym, że auta zostały skradzione, bądź ktoś próbował je ukraść, właściciele poszczególnych samochodów dowiadywali się rano. Kryminalni prowadzący sprawę ustalili, że podejrzani mogą mieć też związek z czerwcową kradzieżą z włamaniem samochodu na jednym z białostockich osiedli, a także z trzema kradzieżami z włamaniem aut oraz jednym usiłowaniem kradzieży z włamaniem pojazdu na terenie województwa mazowieckiego. Podejrzanych zatrzymano w pierwszym tygodniu sierpnia ubiegłego roku na "gorącym uczynku" bezpośrednio po kradzieży z włamaniem samochodu, w jednej z miejscowości na terenie powiatu białostockiego.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 25 do 62 lat. Dwóch z nich to mieszkańcy Podlasia, natomiast pozostali to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Policjanci ustalili również, że grupę tę mógł założyć, a następnie ją kierować 43-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Każdy z mężczyzn usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem samochodów i usiłowań kradzieży z włamaniem pojazdów. Ponadto, najstarszemu z zatrzymanych przedstawiono również zarzut nielegalnego posiadania broni. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Wartość strat pokrzywdzonych wynikająca z kradzieży z włamaniem samochodów została oszacowana na ponad milion sto tysięcy złotych. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / sc)