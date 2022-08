Zareagował po służbie Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bycie policjantem, to służba, którą pełni się cały czas. Przykładem tego jest policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dzięki interwencji będącego po służbie mundurowego doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy.

Służba w policji nie kończy się w momencie zdjęcia munduru. Potwierdził to funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W poniedziałek, 1 sierpnia 2022 roku, parę minut po godzinie 14.00, policjant , w czasie wolnym od służby , zwrócił uwagę na mężczyznę, który podjechał skuterem pod jego posesję na terenie Wielunia. Kierowca jednośladu zatrzymał się, a następnie wypił alkohol, który miał ze sobą. Ponownie wsiadł na skuter i odjechał. Funkcjonariusz natychmiast zareagował. Wsiadł do swojego samochodu i ruszył za motorowerem. O zaistniałym zdarzeniu poinformował dyżurnego wieluńskiej komendy. Jednocześnie przy rondzie na ulicy POW zauważył przejeżdżający radiowóz. Natychmiast nawiązał współpracę z wieluńskim dzielnicowym, cały czas jadąc za kierowcą jednośladu, wskazywał jego położenie. W pewnym momencie skuter zatrzymał się przy garażach na ul. POW w Wieluniu. Zaraz za nim podjechał funkcjonariusz po służbie oraz wieluński dzielnicowy. Podczas kontroli okazało się motorowerem romet kierował 51- letni mieszkaniec Wielunia. Badanie alkomatem wykazało, że miał 0,57 promila alkoholu w organizmie.

Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się również, że mężczyzna złamał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Dzięki skutecznej reakcji mundurowego, kierowca odpowie za swoje zachowanie przed sądem.



Przypominamy, że przestępstwo kierowania pojazdem mechaniczny w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania sądowego zakazu, zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / sc)