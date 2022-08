Podziękowanie dla policjantów z kluczborskiej drogówki

"Pragniemy przekazać wyrazy szczerego uznania...” - to fragment listu, jaki został złożony na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku. Jesteśmy dumni z naszych policjantów, którzy pomogli ratować zdrowie dziecka, eskortując je wraz z rodzicami do szpitala. To nie jedyna taka sytuacja w naszym powiecie, gdy funkcjonariusze, pilotując samochód pomogli zagrożonej osobie szybko dostać się do placówki medycznej.