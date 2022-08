Zachowaj ostrożność - nie daj się oszukać

Metody "na wnuczka” czy „policjanta” to niestety niejedyne sposoby, jakimi posługują się oszuści. W ostatnim czasie przestępcy nakłaniają do zakupu fikcyjnych akcji Orlenu. Pamiętajmy, że swoje oszczędności możemy także stracić wpuszczając do naszego domu osoby podszywające się za pracowników np. gazowni czy wodociągów. Dlatego w kontakcie z osobami, których nie znamy zachowajmy zawsze czujność!