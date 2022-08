Policjanci eskortowali ciężarną do szpitala

Dzisiejszy poranek przyniósł niespodziewaną interwencję policjantom z lubelskiej drogówki. Funkcjonariusze zostali zatrzymani na skrzyżowaniu przez 39-letniego kierowcę Land Rovera. Zdenerwowany mężczyzna oznajmił, że wiezie ciężarną żonę do szpitala. Ważna była każda chwila, ponieważ kobieta wymagała pilnej pomocy medycznej. Policjanci od razu przystąpili do pilotażu, który pozwolił bezpiecznie dotrzeć do celu.