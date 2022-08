Policyjna eskorta rodzącej kobiety do stargardzkiego szpitala Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie eskortowali samochód, w którym jechała rodząca kobieta. Dzięki pomocy mundurowych, kierowca Audi i jego pasażerka szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala.

W minionym tygodniu podczas pełnienia służby do policjantów choszczeńskiej prewencji podjechał pojazd marki Audi, z którego wychylił się zdenerwowany mężczyzna, informując, że w pojeździe znajduje się jego żona, która jest w ciąży i zaczęła się akcja porodowa. Funkcjonariusze podjęli natychmiastową decyzję o eskorcie przyszłych rodziców do szpitala. Powiadomili dyżurnego o zaistniałej sytuacji i uzyskując zgodę na opuszczenie powiatu, przy użyciu sygnałów uprzywilejowanych, rozpoczęli pilotaż w kierunku miejscowości Stargard, gdzie na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Suchań, a Piasecznik czekali już mundurowi z Posterunku Policji w Suchaniu, którzy przejęli pilotaż eskortując kierującego Audi bezpiecznie do placówki medycznej.

Sytuacja zakończyła się szczęśliwie, mężczyzna wraz z żoną dotarł szczęśliwie do szpitala, gdzie na rodzącą kobietę oczekiwał już wcześniej powiadomiony przez dyżurnego jednostki personel medyczny.

To już kolejna sytuacja, kiedy choszczeńscy i stargardzcy policjanci eskortowali samochód, w którym znajdowała się rodząca kobieta. Podobne zdarzenie miało miejsce w styczniu bieżącego roku.

(KWP w Szczecinie / kp)