Na 35. urodziny dzielnicowy oddał 35 litrów krwi Data publikacji 02.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Krystian Krukowski dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Katowicach został odznaczony odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Policjant został wyróżniony za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa. Oddał już ponad 21 litrów krwi oraz 14 litrów osocza.

O tym, jak dużą rolę odgrywa krew w życiu każdego z nas, wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż jej brakuje. Dlatego policjanci chętnie włączają się w akcje promujące oddawanie krwi i sami są jej honorowymi dawcami.

Młodszy aspirant Krystian Krukowski od ukończenia 18. roku życia regularnie zgłasza się w punktach krwiodawstwa. Dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia w dniu 35. urodzin udało mu się oddać łącznie ponad 35 litrów krwi. Teraz został uhonorowany orderem „Zasłużony Honorowego Dawcy Krwi”. Dzielnicowy z ośmioletnim stażem służby nie poprzestaje tylko na dzieleniu się swoją krwią. Od kilkunastu lat jest także zarejestrowany w bazie dawców szpiku kostnego.

Każdy z nas może pomóc innym, oddając krew. To bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować, ani kupić. Zachęcamy do dzielenia się tą najcenniejszą cząstką siebie — to nic nie kosztuje.

(KWP w Katowicach / kp)