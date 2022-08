Odpowiednie przygotowanie do drogi = bezpieczna podróż Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo na drogach zależy głównie od kliku elementów. To między innymi odpowiednie przygotowanie kierowców do podróży oraz skuteczne działania Policji. Aby ta pierwsza kwestia została prawidłowo zrealizowana, kierowca zanim wsiądzie za „kółko” musi zadbać przede wszystkim o swoją trzeźwość, odpoczynek, pokorę oraz stan techniczny pojazdu. To proste zadania, które mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Wielu kierowców po przeprowadzeniu okresowego badania technicznego swojego pojazdu, zapomina o tym, aby od czasu do czasu zajrzeć pod maskę, sprawdzić poziom płynów, czy stan opon. Z błędnym przeświadczeniem, że przecież „musi być wszystko dobrze”, wsiadają za kierownicę i ruszają w drogę. Niestety, gdy dojdzie do wybuchu opony, czy innej awarii, może być już za późno, żeby naprawić defekt. Dlatego też, lubuscy policjanci zachęcają, aby cyklicznie, a w szczególności przed dłuższą podróżą, sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu. To raptem kilka czynności, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Wystarczy sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, zużycie bieżnika opon, sprawność świateł, prawidłowe przymocowanie fotelika dla dziecka, a także wyposażenie pojazdu w apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy.

Po odpowiednim przygotowaniu pojazdu, warto zaplanować trasę, którą będziemy podróżować. Istotnym jest, aby poza głównymi ciągami komunikacyjnymi jak autostrady czy drogi ekspresowe, wziąć także pod uwagę drogi alternatywne. Mogą one okazać się bardzo pomocne w przypadku wystąpienia jakiś utrudnień na tych największych trasach. Wyznaczając sobie plan podróży, warto również zaznaczyć na mapie punkty, w których zatrzymamy się i zrobimy przerwę. To bardzo ważne, aby będąc w trasie na chwilę wyjść z pojazdu, zaczerpnąć świeżego powietrza, napić się wody i odpocząć od kierowania. Ciągłe skupienie na tym co dzieje się na drodze jest bardzo męczące, dlatego niezbędny jest cykliczny postój i odpoczynek.

Trasa zaplanowana, a stan techniczny pojazdu sprawdzony? Została więc jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia, aby odpowiednio przygotować się do drogi. Chodzi mianowicie o zadbanie o swój stan psychofizyczny i trzeźwość. Za kierownicę należy wsiadać wypoczętym, a co najważniejsze – trzeźwym! To zasada, której nie można łamać i nie ma żadnych wyjątków. Piany kierowca na drodze stanowi ogromne zagrożenie, nie tylko dla siebie, ale także innych podróżnych. W przypadku jakichkolwiek obaw i wątpliwości o swój stan trzeźwości, należy podejść do najbliższej jednostki Policji, gdzie całkowicie bezpłatnie i anonimowo można zbadać się urządzeniem Alcoblow. Jego obsługa jest bardzo prosta, a w razie jakiś problemów, policjanci zawsze służą pomocą. No i pamiętajmy jeszcze o jednym – noga z gazu! Przekraczanie dozwolonej prędkości to wciąż najczęstsza przyczyna tragedii na drogach.

Jeśli zrealizujemy te wszystkie zadania i odpowiednio przygotujemy się do podróży, to znacząco zwiększymy szansę na to, że do celu dotrzemy bezpiecznie. Pamiętajmy także, że na drogach są obecni policjanci, którzy zawsze służą pomocą i warto ich o nią poprosić. Szerokości!

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

