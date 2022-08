Rozbita zorganizowana szajka oszustów Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie w ostatnich dniach działali na terenie Jędrzejowa i Sandomierza. Przestępcy posługiwali się popularnymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn z województwa śląskiego, którzy zostali tymczasowo aresztowani.

W minioną środę (27.07.2022) rozdzwoniły się telefony, głównie seniorów, na terenie powiatu jędrzejowskiego. Byli to oszuści działający popularnymi metodami „na policjanta” i „na wnuczka”, którzy wykazali swoją aktywność. Sygnały o próbach wyłudzeń dotarły do jędrzejowskich policjantów, którzy natychmiast rozpoczęli działania wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dobra współpraca stróży prawa z mieszkańcami zaowocowała. Tego samego dnia mundurowi dotarli do mężczyzny, który w efekcie oszustwa miał odebrać od 69-latki 46 000 złotych. 23-latek ze Śląska został zatrzymany na gorącym uczynku.

Policjanci w toku ustaleń, już następnego dnia dotarli do kolejnego mężczyzny, który był powiązany z oszustwami. 21-latek, również ze Śląska, został zatrzymany.

Cała historia nie kończy się jednak w tym miejscu i czasie. W piątek oszuści zarzucili sieci także na terenie powiatu sandomierskiego! I w tym przypadku policjanci wykazali się skutecznością. Na terenie województwa śląskiego zatrzymani zostali następni członkowie grupy – 43-latek oraz 22-letni mężczyzna. Cała szajka – 21, 22, 23 i 43-latek w sobotę usłyszała zarzuty, objęci zostali 3-miesięcznymi aresztami. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, każdemu z nich grozi do kilkunastu lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / kp)