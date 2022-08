Światowe Igrzyska Służb Mundurowych Rotterdam 2022 Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Po 8 dniach rywalizacji, 31 lipca br. zakończyły się w Rotterdamie XIX Światowe Igrzyska Służb Mundurowych. W zawodach, w których w tym roku wystartowało 8 tys. funkcjonariuszy różnych formacji z ponad 60 krajów świata udział wzięli również polscy policjanci.

W zawodach, w których startowało około 8000 funkcjonariuszy z ponad 60 państw, po raz kolejny (poczynając od 2005) wystartowali i tym razem członkowie reprezentacji polskiej Policji w lekkoatletyce. Nasi biegacze na czele z kierownikiem reprezentacji ispektorem Tomaszem Kubickim, mimo że w nielicznym skromnym składzie, to jednak mocni i świetnie przygotowani do startu. W skład reprezentacji polskiej Policji weszli: młodszy aspirant Anna Ficner ( KWP we Wrocławiu), inspektor Tomasz Kubicki (KWP w Opolu), podinspektor Maciej Wojciechowski (WSPol w Szczytnie), nadkomisarz Adam Thiel (KWP w Gdańsku). Każdy z funkcjonariuszy, wielokrotnie zdobywał dla Polski medale na zawodach rangi mistrzowskiej. I tym razem nie zawiedli. W 8 startach wywalczyli dla Polski 7 medali — wszystkie złote! I tak: Anna Ficner zdobyła złoto w biegu przełajowym na 5 km i biegu po schodach (44 piętra w czasie 5:09 s, Ania jest aktualną mistrzynią Europy i Polski w tej konkurencji). Maciej Wojciechowski wywalczył złoty medal indywidualnie w biegu przełajowym na 10 km oraz drużynowo z Adamem Thielem, indywidualnie w biatlonie oraz w drużynie z Tomaszem Kubickim, który również wywalczył złoto indywidualnie w biatlonie.

Dzięki tak udanym startom nasi biegacze wzbogacili dorobek medalowy reprezentacji polskiej Policji na Światowych Igrzyskach w Rotterdamie, dołączając do naszych funkcjonariuszy startujących w sportach siłowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym kolegom sportowcom i życzymy kolejnych sukcesów!

(insp. Tomasz Kubicki - kierownik reprezentacji polskiej Policji w lekkoatletyce)