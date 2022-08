Policjant na urlopie uratował mężczyznę Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Żorski mundurowy, przebywając na urlopie, uratował wraz z rodziną życie mężczyzny. Spacerując ulicą jednego z nadreńskich miast, zauważył mężczyznę słaniającego się na nogach i kurczowo chwytającego w rejonie serca. Szybka reakcja policjanta, pozwoliła na sprawne przekazanie mężczyzny pod opiekę ekipy medycznej.

Uwagę policjanta z żorskiej komendy zwróciło zachowanie około 65-letniego przechodnia. Mundurowy zauważył, że mężczyzna podczas popołudniowego spaceru na jednej z nadreńskich ulic nagle opadł z sił i chwycił się kurczowo za klatkę piersiową w okolicy serca. Bez chwili namysłu, razem ze swoją rodziną, podszedł do przechodnia, by zorientować się, co się stało. Wiedział, że w takich sytuacjach bardzo ważna jest niezwłoczna reakcja, tym bardziej, że sam mężczyzna uskarżał się na silny ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Stróż prawa ocenił sytuację i przystąpił do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a w tym czasie inny członek rodziny powiadomił służby ratunkowe, przekazując najważniejsze informacje. To bardzo istotne, aby w takich chwilach nie bać się reagować i działać wspólnie w trosce o ludzkie życie i zdrowie.

Po niespełna kilku minutach mężczyzna przekazany został w ręce zespołu ratownictwa medycznego, który dotarł na miejsce i podjął dalszą pomoc.

(KWP w Katowicach / sc)