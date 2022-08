Hasło #PomagamyiChronimy zawsze aktualne Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tragedii w domu jednorodzinnym zapobiegli siemiatyccy policjanci. Funkcjonariusze, wracając z interwencji, zauważyli przez okno radiowozu kłęby dymu wydobywające się z jednego z budynków mieszkalnych w gminie Siemiatycze. Jak się okazało, właściciel domu co najmniej godzinę wcześniej zostawił na włączonej kuchence gazowej obiad i pojechał do pracy. Na szczęście mundurowi znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Odcięli gaz, błyskawicznie ugasili ogień jednocześnie upewniając się, że nikogo w budynku nie ma.

Tragedii w domu jednorodzinnym zapobiegli siemiatyccy policjanci. Funkcjonariusze, wracając z interwencji, zauważyli przez okno radiowozu kłęby dymu wydobywające się z jednego z budynków mieszkalnych w gminie Siemiatycze. Już po minucie policjanci byli na miejscu. Ponieważ nikt nie reagował na wezwania mundurowych, na pukanie do drzwi, a w jednym z okien piwnicznych brak było szyby, mundurowi natychmiast weszli do domu jednorodzinnego. Już po chwili zobaczyli włączoną kuchenkę gazową, a na niej palący się już garnek. Funkcjonariusze odcięli dopływ gazu, ugasili ogień. Na szczęście w domu nikogo nie było. Z dalszych ustaleń policjantów wynikało, że właściciel budynku, co najmniej godzinę wcześniej wyjechał do pracy zapominając o włączonej kuchence gazowej, na której gotował się obiad. Na szczęście mundurowi znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.

(KWP w Białymstoku / kp)