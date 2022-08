Nowe, ekologiczne radiowozy w garnizonie opolskim Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drogach Opolszczyzny pojawiło się właśnie 8 nowych oznakowanych radiowozów. Pojazdy Suzuki Swace trafiły do komend powiatowych oraz miejskiej naszego województwa. A wszystko to w ramach projektu ,,Ekologiczne patrole Policji 2022 r.” Teraz samochody będą służyć policjantom w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

3 sierpnia, na parkingu przy Parku 800-lecia w Opolu odbył się briefing prasowy dotyczący przekazania 8 nowoczesnych-ekologicznych radiowozów opolskim policjantom. Suzuki Swace, bo o nich mowa trafią do policjantów z Opola (2 szt.), Głubczyc, Kędzierzyna-Koźla, Kluczborka, Nysy, Olesna i Prudnika.

W wydarzeniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafał Stanisławski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pani Aleksandra Drescher oraz naczelnik Wydziału Transportu KWP w Opolu kom. Jarosław Gajos.

Na początku spotkania insp. Rafał Stanisławski podkreślił jak ważna jest modernizacja policyjnego sprzętu i jaki wpływ ma to na jego niezawodność w codziennej eksploatacji. Opolscy policjanci sukcesywnie uzupełniają swoją flotę o nowe jednostki napędowe. Zakupione samochody są niewątpliwie dużym wsparciem w codziennej służbie i przyczyniają się do komfortu pracy. Dodatkowo są ekonomiczne. Świetnie sprawdzają się podczas codziennej służby. Teraz posłużą do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

Z kolei Pani Aleksandra Drescher podkreśliła walory ekologiczne użytkowanych pojazdów oraz bardzo dobrą współpracę z opolskimi policjantami. Przekazała podziękowania dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Rafała Kochańczyka. Natomiast naczelnik Wydziału Transportu KWP w Opolu kom. Jarosław Gajos przybliżył parametry techniczne radiowozów. Nowe radiowozy Suzuki Swace posiadają silnik spalinowy i hybrydowy o łącznej mocy 170 koni mechanicznych. Na karoserii tych pojazdów widnieje również nasze policyjne hasło „Pomagamy i Chronimy”.

Radiowozy zostały dofinansowane w połowie ze środków budżetu Komendy Głównej Policji i WFOŚiGW w Opolu w ramach zadania "Ekologiczne patrole Policji 2022 r.” Całkowita wartość projektu to ponad 900 000 złotych. Jego realizacja miała na celu wymianę najbardziej wyeksploatowanych radiowozów na nowoczesne, ekologiczne i przyjazne środowisku. W efekcie opolscy policjanci będą bezpiecznie dla społeczeństwa i środowiska realizować ustawowe zadania Policji.