Znęcał się nad trzyletnim dzieckiem. Został zatrzymany przez policjantów i decyzją sądu tymczasowo aresztowany Data publikacji 03.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego mieszkańca Wałbrzycha, zatrzymanego w piątek przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji. Mundurowi prowadzący postępowanie ustalili, że mężczyzna co najmniej od maja tego roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad trzyletnim dzieckiem swojej partnerki. Teraz podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawiania wolności.

W miniony piątek oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzych otrzymał informację od pracowników pomocy społecznej o tym, że w jednej z wałbrzyskich rodzin mieszkających na Sobięcinie najprawdopodobniej od pewnego czasu dochodzi do znęcania się nad dzieckiem. Z samego rana policjanci zapukali do drzwi mieszkania, w którym miało dojść do przemocy. Od razu zauważyli, że trzylatek ma ślady fizycznego znęcania się nad nim. Obrażenia widoczne były na twarzy, a jak się później okazało, także na całym ciele chłopca. Policjanci udali się z dzieckiem do szpitala, aby ustalić, czy obrażenia nie zagrażają jego życiu. Na miejscu zatrzymali natomiast 21-latka, podejrzewanego o pobicie chłopca.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy potwierdził psychiczne i fizyczne znęcanie się 21-latka nad jego pasierbem, które trwało od maja tego roku. Wstępnie ustalono, że małoletni doznał średniego uszczerbku na zdrowiu. Zatrzymany wałbrzyszanin usłyszał już zarzuty.

W minioną niedzielę sąd na wniosek policjantów i prokuratury, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara 7,5 roku pozbawiania wolności, gdyż działał w warunkach powrotu do przestępstwa. Poszkodowany chłopczyk do czasu wyjaśnienia sprawy trafił do wałbrzyskiego domu małego dziecka, gdzie zapewniona została mu specjalistyczna pomoc.



W związku z tym zdarzeniem apelujemy, aby reagować, kiedy jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie. Wyzwiska, groźby, bicie i krzywdzenie bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy taki przypadek powinien być zgłoszony policjantom, którzy zawsze pomogą przerwać spiralę przemocy.



mł. asp. Krzysztof Marcjan