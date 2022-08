Policjanci udzielili pierwszej pomocy turyście, który doznał udaru mózgu Data publikacji 04.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z oświęcimskiej komendy Policji udzielili pierwszej pomocy turyście z powiatu radomskiego. Mężczyzna dostał udaru mózgu, kiedy wraz z rodziną zwiedzał były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz – Birkenau.

We wtorek (2.08.2022) oświęcimscy policjanci brali udział w zabezpieczeniu uroczystości upamiętniających 78. Rocznicę zagłady Romów i Sinti. Uroczystości odbywały się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.Podczas zabezpieczenia uroczystości w wielu miejscach na terenie Oświęcimia i Brzezinki wystawione były policyjne patrole. Miały one na celu zapewnienie bezpiecznego przebiegu uroczystości, bezpiecznego przejazdu delegacji, a także kierowanie ruchem, aby zminimalizować utrudnienia na drogach.

Dzielnicowi sierżant sztabowy Adrian Stanek oraz sierżant sztabowy Maksymilian Płużek otrzymali polecenie objęcia posterunku na ulicy Ofiar Faszyzmu w Brzezince. Tuż po godzinie 13.00, policjanci zauważyli dwie roztrzęsione kobiety pchające wózek z niepełnosprawnym mężczyzną. Policjanci natychmiast podbiegli do nich. Ustalili, że 59-letni mąż jednej z kobiet podczas zwiedzania Muzeum w Brzezince zaczął tracić przytomność. Mundurowi natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, po czym zaczęli udzielać pierwszej pomocy mężczyźnie. Dostrzegli u niego objawy charakterystyczne przy udarze mózgu. Mężczyzna miał problemy z mówieniem, opadnięty kącik ust, niedowład jednej części ciała, a także problemy z oddychaniem. Policjanci do przyjazdu karetki monitorowali jego funkcje życiowe, a rozmawiając z nim nie dopuścili do utraty przytomności. Następnie przekazali mężczyznę pod opiekę ratownikom medycznym, którzy przewieźli go na leczenie do szpitala.

Pierwsza pomoc osobie z udarem mózgu.

Przypominamy, że udar mózgu u człowieka możemy rozpoznać korzystając z testu FAST. Po angielsku skrót FAST to pierwsze litery słów: „twarz”, „ramię”, „mowa” oraz „czas”.

Twarz (face) – opadnięty kącik ust, opadnięty kącik oka, asymetryczny wyraz twarzy;

Ramię (arm) – osłabienie siły mięśniowej po jednej stronie ciała lub całkowity paraliż jednej strony

Mowa – (speech) - niemożność wypowiadania zdań, trudności w wypowiadaniu wyrazów.

Czas (time) – im szybciej chory zostanie poddany odpowiedniemu leczeniu, tym większa szansa na przeciwdziałanie nieodwracalnym stratom komórek nerwowych w mózgu.

Należy więc natychmiast wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Przed przyjazdem karetki chorego powinno ułożyć się w pozycji bocznej ustalonej i zabezpieczyć jego czynności życiowe. Poza tym do momentu przyjazdu karetki należy cały czas monitować oddech i tętno.

(KWP w Krakowie / kp)