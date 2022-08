Olkuscy policjanci eskortowali samochód z chorą 80-latką Data publikacji 04.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły wtorek policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu sierż. Mateusz Dąbek i sierż. Patryk Gałek pilotowali samochód z 80-letnią pasażerką, która skarżyła się na ból w klatce piersiowej. Sytuacja była poważana a stan 80-latki w każdej chwili mógł się pogorszyć. Policjanci bez wahania włączyli sygnały i zapewnili bezpieczny pilotaż samochodu do szpitala w Olkuszu.

Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek, 2 sierpnia 2022 roku w południe. Policjanci, którzy patrolowali rejon Olkusza zauważyli, jak na ulicy ks. Gajewskiego kierowca opla złamał przepisy w ruchu drogowym i nie zastosował się do znaku zakaz ruchu. Policjanci od razu zareagowali na to wykroczenie. Zatrzymali kierowcę, by zapytać co jest powodem jego zachowania. Mężczyzna zaczął się tłumaczyć policjantom, że jedzie z Krzeszowic do szpitala w Olkuszu i wiezie 80-letnią matkę, która ma problemy z oddychaniem. Kobieta skarżyła się również na ból w klatce piersiowej. Od dłuższego czasu miała leczyć się na serce.

Policjanci wiedzieli, że w sytuacji, kiedy chodzi o zdrowie i ludzkie życie liczy się każda minuta. Bez wahania więc włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i podjęli szybką decyzję o pilotażu samochodu do szpitala z chorą 80-latką. Dzięki takiej błyskawicznej reakcji kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy, gdzie zapewniono jej specjalistyczną pomoc.

(KWP w Krakowie / sc)