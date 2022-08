Pirat w rękach policjantów. Pędził ponad 200 kilometrów na godzinę Data publikacji 04.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału ruchu drogowego otwockiej komendy zatrzymali do kontroli 30-latka kierującego osobowym volkswagenem. Mężczyzna pędził trasą S-17 w Woli Duckiej z prędkością 203 km/h. Pirat został ukarany mandatem w kwocie 2,5 tys. zł i 10 punktów karnych. Apelujemy o rozsądek.

Do zdarzenia doszło w zeszły piątek 29 lipca. Policjanci z otwockiej drogówki pełnili służbę nieoznakowanym radiowozem. Tuż po godzinie 18.00 na drodze ekspresowej S17 na wysokości Woli Duckiej zwrócili uwagę na osobowego volkswagena poruszającego się z nadmierną prędkością. Mundurowi ruszyli za autem i zmierzyli jego prędkość za pomocą wideo rejestratora. Okazało się, że kierowca ma na liczniku 203 km/h , gdzie maksymalna dopuszczalna prędkość na tym odcinku to 120 km/h.

Mężczyzna zareagował na nadane sygnały świetlne i dźwiękowe i zatrzymał się do kontroli. Był to 30-latek z województwa lubuskiego, który słono zapłacił za swoją brawurową jazdę, gdyż funkcjonariusze nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 10 punktów karnych.

Apelujemy do kierowców o rozwagę i rozsądek. Droga nie jest miejscem do brawury, a stosowanie się do ustalonych przepisów pozwoli nam bezpiecznie powrócić do naszych domów.

(KSP / kp)