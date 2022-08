38-latek zatrzymany za oszustwa na seniorach. Tymczasowy areszt dla podejrzanego Data publikacji 04.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez policjantów pionu kryminalnego wałbrzyskiej komendy doprowadziły do zatrzymania w ubiegłym tygodniu 38-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego. Świebodziczanin jest sprawcą przestępstw metodą na tzw. wnuczka. Podejrzany już usłyszał zarzuty trzech oszustw oraz usiłowania popełnienia dwóch kolejnych. Decyzją Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby nie przekazywać jakichkolwiek pieniędzy osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, czy nawet prokuratorów, a są po prostu zwykłymi przestępcami.

Policjanci kryminalni zaczęli pracować nad wspomnianą sprawą po tym, jak 15 lipca tego roku doszło do wyłudzenia sporej sumy pieniędzy, bo aż 40 tysięcy złotych, od 68-letniej mieszkanki Jedliny-Zdroju. Tego dnia do pokrzywdzonej zadzwonił telefon, a podająca się za jej kuzynkę oszustka poinformowała o wypadku drogowym, którego jest sprawczynią. 68-latka przekazała 40 tysięcy złotych mężczyźnie, który podawał się natomiast za kuriera działającego z upoważnienia prokuratora.



Wnikliwie przeprowadzone czynności operacyjne pozwoliły na ustalenie tożsamości tzw. odbieraka, czyli osoby, która udawała kuriera i przejęła od poszkodowanej pieniądze. Mężczyzna został zatrzymany w zeszłym tygodniu na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Podczas wykonanych dalszych czynności procesowych mundurowi udowodnili podejrzanemu, że dopuścił się kolejnych tego typu przesępstw – 11 lipca tego roku w Bytomiu od 85-latki odebrał 32 tysiące złotych, a dwa dni później w Jeleniej Górze 40 tysięcy złotych od 77-latki. Ponadto mężczyzna przyznał się również do dwóch usiłowań tego typu oszustw w Jeleniej Górze oraz Katowicach.



38-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.



Policjanci przypominają!



Podczas próby wyłudzenia pieniędzy metodą „na policjanta” sprawcy wykorzystują zaufanie społeczne jaki budzi nasz zawód. Podają wymyślony numer legitymacji służbowej, dane personalne, a podczas kontaktu z pokrzywdzonym posiadają nawet podrobioną odznakę. Zazwyczaj informują osoby starsze o tym, że pracują nad sprawą wyłudzenia dużej ilości gotówki lub proszą o przekazanie pieniędzy w związku z wypadkiem drogowym do jakiego doprowadził ktoś z bliskiej rodziny. Ostatecznie umawiają się z osobą pokrzywdzoną w wyznaczonym czasie i miejscu, najlepiej takim, w którym nie będzie monitoringu. Oszuści następnie znikają z gotówką, a ofiary pozostają bez swoich oszczędności. Funkcjonariusze w każdej podobnej sytuacji apelują oczywiście o ostrożność, gdyż sprawcy często podają się za członków bliskiej rodziny. Bardzo często zmieniają głos udając chorego lub płaczą.



Pamiętajmy!



• Nie wypłacajmy gotówki, jeżeli mamy podejrzenie, że pod drugiej stronie słuchawki mogą kryć się oszuści.

• Nie wręczajmy gotówki osobom nieznajomym.

• Tylko świadomość, w jaki sposób działają sprawcy, może nas uchronić przed utratą swoich oszczędności.

• Nie zostawiajmy starszych osób samych z tym problem. Rozmawiajmy na tego typu tematy i informujmy ich o podobnych sytuacjach, o których wcześniej słyszeliśmy lub czytaliśmy.

• Oszuści są bezwzględni, dlatego bardzo ważne, aby przy każdym tego typu podejrzanym telefonie od razu zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy 112 i zastosować się do poleceń dyżurnego jednostki.