Interweniował podczas urlopu

Policjantem jest się nawet w czasie wolnym od służby. Udowodnił to sierż szt. Piotr Radzikowski z Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KSP, który będąc na parkingu niestrzeżonym zareagował i zatrzymał 38-latka. Policjant zauważył, jak mężczyzna zaglądał do seata, a następnie otworzył drzwi i ukradł z wnętrza saszetkę. Zatrzymany obywatel Gruzji usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.