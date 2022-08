15-latek prawie z 3 promilami trafił do szpitala. Zarzut usłyszała ekspedientka Data publikacji 04.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieprzytomny 15-latek trafił do szpitala. Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci natychmiast ustalili sklep i dane ekspedientki, która sprzedała nieletniemu alkohol. 43-latka usłyszała zarzut zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Otwoccy policjanci na co dzień zajmujący się problematyką nieletnich zostali poinformowani, że do szpitala trafił nieprzytomny 15-latek, który ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia z udziałem nieletniego. Jak wstępnie ustalili, 15-latek sam bez żadnego problemu kupił alkohol w jednym ze sklepów na terenie Józefowa i od razu go spożył. Wówczas policjanci przesłuchali świadka i sporządzili niezbędną dokumentację.

Następnie policjanci z Komisariatu Policji w Józefowie w ramach prowadzonego postępowania ustalili, kto dokładnie i w którym sklepie sprzedał małoletniej osobie alkohol. Podejrzaną okazała się 43-letnia ekspedientka, której funkcjonariusze przedstawili zarzut dotyczący rozpijania małoletniego. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Za to przestępstwo grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o negatywnych skutkach spożywania alkoholu. Picie sporych ilości alkoholu w młodym wieku może mieć poważne konsekwencje.

(KSP / kp)