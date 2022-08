Złodzieje czyhają na nasze mienie – nie podawaj im go na „tacy”! Data publikacji 04.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kupiłeś nowy telefon? Masz w portfelu większą kwotę pieniędzy? Wyposażyłeś dom w nowoczesny sprzęt i narzędzia elektroniczne? Nie chcesz tego wszystkiego stracić? Zadbaj więc o swoje mienie! Lubuscy policjanci przypominają wszystkim osobom, aby odpowiednio zadbać o swoją własność. Złodzieje czekają tylko na chwilę naszej nieuwagi. Nie podawajmy im naszych rzeczy na przysłowiowej „tacy”!

Każdemu z nas sprawia przyjemność kupowanie nowych rzeczy, które podnoszą poziom naszego życia. Nowy telefon, laptop, telewizor, aparat, zegarek, piła motorowa, kosiarka spalinowa, czy inny sprzęt elektroniczny to przedmioty o wysokiej wartości, na które wielu z nas odkład pieniądze przez dłuższy czas. Na pewno nikt nie chciałby, aby trafiły one w niepowołane ręce. A tych niestety nie brakuje. Wciąż zdarzają się sytuacje, w których mieszkańcy tracą swoje mienie w wyniku kradzieży. I chociaż lubuscy policjanci każdego dnia zatrzymują złodziei i włamywaczy, to aby do tego typu zdarzeń nie dochodziło, niezbędne jest także zaangażowanie samych mieszkańców. Pamiętajmy, aby zwracać uwagę na swoje mienie, szczególnie to o wysokiej wartości. Największe ryzyko tego, że staniemy się ofiarą kradzieży lub włamania, występuje w sezonie letnim. To czas kiedy wyjeżdżamy na wakacje i opuszczamy swoje miejsce zamieszkania, przebywamy w zatłoczonych miejscach takich jak plaże, czy szlaki turystyczne, a także robimy wszystko, aby uchronić się przed upałem. Niestety, poprzez nieuwagę lub bezmyślność, narażamy często swoją własność na ryzyko kradzieży. Pozostawienie otwartych okien w domu, gdy wyjeżdżamy w podróż, samochodu z włączoną klimatyzacją, gdy idziemy do sklepu, czy drzwi kempingu, kiedy pójdziemy na plażę, to „okazja” dla złodzieja i włamywacza. A tak naprawdę, nie trzeba zbyt wiele, aby zabezpieczyć swoje mienie na tyle, by złodziej nie był w stanie wejść w jego posiadanie.

Pamiętaj:

- Telefon komórkowy noś w przedniej kieszeni, abyś cały czas miał pewność, że masz go przy sobie;

- Szczelnie zamykaj torebkę lub plecak i noś je w taki sposób, abyś widział, czy ktoś nie próbuje ich otworzyć (szczególnie w zatłoczonych miejscach, takich jak sklepy, plaże, koncerty, czy środki komunikacji miejskiej);

- Większą kwotę pieniędzy przechowuj w banku;

- Zabezpiecz swoje miejsce zamieszkania i pomieszczenia gospodarcze - złodzieje w porze nocnej lub podczas naszej nieobecności, mogą próbować ukraść wartościowe wyposażenie takie jak sprzęt i narzędzia elektroniczne, oszczędności, czy biżuterię. Pamiętaj, aby szczelnie zamykać wszystkie drzwi i okna (w tym także balkonowe i od piwnicy). Warto wyposażyć swój dom w system alarmowy czy monitoring;

- Stwórz listę najwartościowszych przedmiotów, które posiadasz (zapisz nazwę, model, numer seryjny) – może to się okazać pomocne, gdy dojdzie do kradzieży;

- Kiedy opuszczasz swoje miejsce zamieszkania, poproś zaufaną osobę, aby doglądała Twojego dobytku, zabierała ulotki pozostawione w skrzynce lub na wycieraczce i powiadomiła Policję, gdy coś podejrzanego ją zaniepokoi;

- Nie informuj niezaufanych osób, że posiadasz jakieś wartościowe przedmioty, lub wyjeżdżasz na wakacje. Zdjęcia w social mediach zamieszczaj dopiero jak wrócisz;

- Nie zostawiajmy rowerów lub innych cennych rzeczy na klatkach schodowych;

- Zamykajmy zawsze drzwi klatki schodowej. Nie zamknięcie drzwi narazić może na straty nie tylko sąsiadów ale i nas;

- Nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w zaparkowanym samochodzie – jeśli nie masz wyjścia, to postaraj się, aby nie znajdowały się one na widoku;

- Pozostawiając swój samochód na parkingu, zamykaj okna i centralny zamek. Warto wyposażyć swój pojazd w nadajnik GPS i system antykradzieżowy;

- Jeśli pozostawiasz wartościowe narzędzia lub inne przedmioty w altanie działkowej, czy domku letniskowym, pamiętaj aby odpowiednio ją zabezpieczyć – wyposaż okna w kraty, a drzwi wejściowe w kłódkę. Po sezonie postaraj się zabrać najcenniejsze rzeczy w inne miejsce.

Wystarczy naprawdę niewiele, by skutecznie zabezpieczyć swoją własność przed kradzieżą. Kiedy złodziej spotka na swojej drodze jakieś przeszkody, najprawdopodobniej odpuści i spróbuje „szczęścia” w innym miejscu. Lubuscy policjanci każdego dnia skutecznie zwalczają przestępczość przeciwko mieniu i wyciągają konsekwencje wobec jej sprawców. Osoby, które decydują się na kradzież, mogą trafić do więzienia na 5 lat, a włamywaczom grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Artykuł 278. Kodeksu Karnego (Kradzież)

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Art. 279. Kodeksu Karnego (Kradzież z włamaniem)

§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim