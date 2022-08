Policjanci powstrzymali 35-latka chcącego skoczyć z mostu Data publikacji 04.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak to jest znajdować się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie? Tak właśnie możemy powiedzieć o naszych policjantach z adaptacji zawodowej z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy w trakcie służby zauważyli 35-latka chcącego skoczyć z mostu do rzeki.

W środę (3.08.2022) w trakcie służby w ramach adaptacji zawodowej w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, pełniąc służbę w patrolu pieszym, policjanci zauważyli na ul. Niepodległości dziwnie zachowującego się mężczyznę. Stał on za barierką zabezpieczającą most, bez butów i spodni, które leżały tuż obok. Policjanci natychmiast zareagowali przeprowadzając go w bezpieczne miejsce oraz udzielili pierwszej pomocy medycznej. Okazało się, że 35-latek chciał skoczyć z mostu, jak tłumaczył z powodu „zawodu miłosnego”. Na miejscu pojawił się również zastęp OSP Olsztyn-Gutkowo, który przejeżdżając widział całe zdarzenie i natychmiast przystąpił do udzielenia wsparcia dla patrolu Policji oraz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy mężczyźnie. Na miejsce przyjechała również załoga karetki pogotowia. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po konsultacji z lekarzem został przewieziony do ambulatorium.

Nie bądź obojętny, reaguj! W większości przypadków osoby, które chcą popełnić samobójstwo mówią o tym, informują nas o swoich dalszych poczynaniach. Bardzo często to, czy osoba przeżyje jest w dużej mierze zależne od nas, jak my zareagujemy na ich znaki. Czasami zwykła rozmowa, wysłuchanie, poczucie obecności bliskiej osoby może go odwieźć od myśli samobójczych.

W trudnej chwili nie obawiaj się poprosić o pomoc! Przypominamy, że działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest to bezpłatna pomoc przez 7 dni w tygodniu i wsparcie telefoniczne dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników i pracowników socjalnych — to uruchomione w grudniu 2017 roku przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Centrum Wsparcia to projekt Fundacji "Itaka", realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym. Pomoc ta skierowana jest do osób w każdym wieku. "Centrum Wsparcia" oferuje całodobową pomoc i wsparcie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez mail i czat. Dyżurni eksperci w Centrum udzielają informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej, bezpośredniej pomocy specjalistów w pobliżu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej się po pomoc. Wszelkie informacje na temat m.in. godzin dyżurów i kontaktu z ekspertami są dostępne na stronie https://centrumwsparcia.pl/. Na tej stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

(KWP w Olsztynie / kp)