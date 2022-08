Nielegalny przewóz imigrantów. Transport udaremniony przez policjantów Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Gubina zatrzymali na drodze krajowej kierującego fordem, który przewoził czterech nielegalnie przebywają na terytorium Polski obywateli Syrii. Pasażerowie usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy do Niemiec. Natomiast kierowca, 24-letni Gruzin usłyszał zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Kryminalni gubińskiego komisariatu prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie procederu organizacji nielegalnej migracji cudzoziemców na teren Unii Europejskiej dotarli do informacji, z której wynikało, iż w poniedziałek (1 sierpnia) drogą krajową numer 32 będzie przejeżdżał w kierunku przejścia granicznego Gubinek, samochód przewożący nielegalnych migrantów do Niemiec. W trakcie patrolowania drogi otrzymali do dyżurnego komisariatu komunikat o jadącym z dużą prędkością pojeździe marki Ford, którego kierowca stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci, mając podejrzenie, iż może to być będący w ich zainteresowaniu pojazd, niezwłocznie udali się w kierunku przejścia, zatrzymując auto do kontroli drogowej. Informacja potwierdziła się. W samochodzie znajdowało się pięciu cudzoziemców, przy czym tylko kierujący okazał się dokumentami świadczącymi, iż jest obywatelem Gruzji, pozostali podawali jedynie, iż pochodzą z Syrii. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców ustalono, że pasażerowie w wieku 16,17 i 48 -lat, przebywają na terytorium Polski nielegalnie. Z pomocą innych patroli przetransportowani zostali do Komisariatu Policji w Gubinie, gdzie zostali zaopatrzeni w wodę i jedzenie. Natomiast samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

Wszyscy zostali zatrzymani. W toku dalszych czynności 17-latkowie oraz 48-latek usłyszeli zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy państwa ze Słowacji do Polski, oraz usiłowania przekroczenia granicy państwa z Polski do Niemiec, natomiast 16-latek został przesłuchany w charakterze świadka. Z kolei 24-letni obywatel Gruzji podczas przesłuchania usłyszał zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Zgodnie z kodeksem karnym za ten czyn grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3. Obywatele Syrii po czynnościach zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskami o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z materiałami sprawy zdecydował o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 24-latka tymczasowego aresztowania. Mężczyzna kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

