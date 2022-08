Kolejna akcja północnopraskich "Skorpionów" - zatrzymani do kradzieży z włamaniem suzuki na Bemowie

O skuteczności działań operacyjnych z grupy "Skorpion" mogliśmy się przekonać wielokrotnie. Funkcjonariusze z Pragi Północ, wyspecjalizowani w ściganiu sprawców kradzieży pojazdów we współpracy z policjantami z Bemowa przeprowadzili kolejne, zakończone sukcesem działania. We wtorek północnoprascy operacyjni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzani o kradzież z włamaniem suzuki z terenu Bemowa. Odzyskany przez nich pojazd wrócił już do właścicielki. 45 i 31-latek zostali wczoraj przesłuchani w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola, która prowadzi nadzór nad tym postępowaniem.