Chciał zarobić na przetargu, ale mu się to nie udało, bo został zatrzymany

Chciał zarobić na przetargu, ale mu się nie udało, bo został zatrzymany Data publikacji 05.08.2022

Piscy kryminalni zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa śląskiego podejrzanego o zakłócenie przetargu publicznego, który odbywał się w Urzędzie Miejskim w Piszu. Mężczyzna ten, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował wejść w porozumienie z mieszkańcem Pisza, by ten odstąpił od udziału w przetargu w zamian za określoną sumę pieniędzy. Następnie 37-latek zamierzał sam odstąpić od udziału w tym przetargu, w zamian za konkretną kwotę od tego mieszkańca Pisza. Swojego celu jednak nie osiągnął, bo został zatrzymany i objęty policyjnym dozorem.

Śledczy z piskiej komendy wykonują czynności procesowe, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piszu, w dość nietypowej sprawie, a mianowicie dotyczącej zakłócenia przetargu publicznego.

Zdarzenie to miało miejsce w poniedziałek, 25 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim Miejskim w Piszu. Kryminalni ustalili, że ma tam dojść do popełnienia przestępstwa w związku z organizowanym przetargiem dotyczącym niezabudowanej nieruchomości w okolicach Pisza. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali w piskim magistracie 37-letniego mieszkańca województwa śląskiego, który chciał zarobić na tym przetargu. Najpierw próbował „dogadać się” z mieszkańcem Pisza zainteresowanym tą nieruchomością, by ten nie brał udziału w przetargu. W zamian zaproponował mu 40 000 zł. Kiedy mężczyzna odmówił mieszkaniec województwa śląskiego zaoferował, że za kwotę 100 000 zł sam zrezygnuje z udziału w tym przetargu. Negocjacje nie powiodły, a cel nie został osiągnięty, bo 37-latek został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.

Mieszkaniec województwa śląskiego usłyszał zarzut zakłócenia przetargu publicznego, za co grozi mu kara nawet 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora objęty został policyjnym dozorem. 37-latek miał przy sobie gotówkę w kwocie 85 000 zł. Pieniądze te zostały zabezpieczone na poczet przyszłej kary.

(KWP w Olsztynie / sc)