Bocheńscy policjanci odnaleźli mieszkańca Wrocławia Data publikacji 05.08.2022

3 sierpnia br. bocheńscy policjanci, otrzymali sygnał od kolegów z Wrocławia, że zaginiony na ich terenie 36-latek, może przebywać w okolicy powiatu bocheńskiego. Mężczyzna po raz ostatni widziany był na Dworcu PKP we Wrocławiu. Jego rodzina, która złożyła zawiadomienie o zaginięciu, przekazała, że mężczyzna jest w sytuacji kryzysowej, która może go pchnąć do odebrania sobie życia. Wrocławscy mundurowi natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Ustalili, że poszukiwany wsiadł do pociągu i jedzie w kierunku Małopolski. W związku z tym, że zaginiony zbliżał się do powiatu bocheńskiego wrocławscy funkcjonariusze pionu kryminalnego przekazali wszelkie niezbędne dane związane z poszukiwaniami oficerowi dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Podległe patrole zostały skierowane do poszukiwań mężczyzny. Już około godziny 10.00, prowadzący poszukiwania funkcjonariusze zauważyli odpowiadającą rysopisowi osobę. Mężczyznę znajdującego się w rejonie budynku Państwowej Straży Pożarnej w Bochni wylegitymowali i potwierdzili oficerowi dyżurnemu, że jest nim zaginiony 36-latek. Mężczyzna został przekazany przybyłej na miejsce załodze ratownictwa medycznego.

(KWP w Krakowie / kp)