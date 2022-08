Szczęśliwy finał poszukiwań schorowanej seniorki Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgłoszenie o zaginięciu 78-letniej radomszczanki policjanci otrzymali przed południem 4 sierpnia 2022 roku. Kobieta najprawdopodobniej wykorzystała poranne zamieszanie związane z tzw. obchodem i niepostrzeżenie wyszła ze szpitala. Rodzina szybko przekazała policjantom informacje pozwalające na identyfikację osoby. Około godziny 23.30 jeden z patroli policyjnych zauważył seniorkę na dukcie leśnym w miejscowości Grzebień, ponad 6 km od miejsca, z którego wyszła.

Policjanci informację o zaginionej, wraz z jej aktualnym wyglądem rozesłali do wszystkich jednostek policji. O prowadzonych poszukiwaniach zostały powiadomione również media. Chwilę później dyżurny policji otrzymywał różne informacje o możliwym pobycie 78-latki. Każda wiadomość była natychmiast sprawdzana. Teren wyznaczony do poszukiwań został podzielony na sektory. Następnie poszczególne grupy mundurowych przeszukiwały wskazany obszar. W działania poszukiwawcze zaangażowani byli policjanci, strażacy ochotnicy oraz ci wchodzących w skład wyspecjalizowanej grupy poszukiwawczo – ratowniczej. Wykorzystano również psy wyszukujące zapach człowieka w powietrzu, drony oraz quady. Mimo późnej pory działania poszukiwawcze były kontynuowane. Jeden z patroli policyjnych przeszukując przydzielony sektor zauważył między drzewami postać. Chwilę później okazało się, że jest to zaginiona 78-latka. Kobieta była osłabiona oraz zdezorientowana, nie potrafiła powiedzieć jak się nazywa i dokąd idzie. Schorowaną seniorkę mundurowi przekazali pod opiekę medyków.

Policjanci przypominają, że bardzo ważna jest nasza czujność i empatia w kontaktach z seniorami z naszego otoczenia. Jeśli widzimy kogoś, kto zachowuje się w naszym odczuciu nienaturalnie, wygląda na zagubionego i jednocześnie prosi na przykład o wskazanie, którędy dojść na dworzec, bądźmy otwarci na zapytanie i zweryfikowanie planów tej osoby. Jeżeli mamy informację, że taka osoba ma problemy z pamięcią i w przeszłości występowały incydenty związane z niekontrolowanym opuszczeniem miejsca zamieszkania to konieczne jest powiadomienie najbliższej rodziny lub jednostki Policji. To samo dotyczy nietypowego ubrania — przykładowo na zewnątrz jest zimno, a widzimy seniora w swetrze i kapciach — nie jest to normalny ubiór i powinno to wzbudzić nasze podejrzenia, że może potrzebować pomocy.

Pamiętajmy, że połączenie z numerem alarmowym 112 jest bezpłatne.

(KWP w Łodzi / kp)