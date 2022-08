Zniszczyliśmy szlaban na przejeździe kolejowym - zobaczcie video Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Absolutnie najważniejszą zasadą na przejazdach kolejowych jest stosowanie się do przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności. Co jednak, gdy przez nieuwagę, brawurę lub lekkomyślność znajdziemy się w potrzasku pomiędzy zamkniętymi szlabanami? W Internecie możemy zobaczyć nagrania z takich sytuacji. Dlatego postanowiliśmy pokazać wszystkim kierowcom, co wówczas należy zrobić. Najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybciej wyjechać z torowiska. Specjalnie dla Was, razem z pracownikami kolei, wyłamaliśmy szlaban kolejowy. Czasami to jedyna rozsądna decyzja.

W Internecie możemy zobaczyć nagrania z nagannych zachowań kierowców na przejazdach kolejowych. To nie tylko lekceważenie znaku "Stop" na niestrzeżonych przejazdach. Kierowcy samochodów próbują zdążyć przed zamykającym się już szlabanem czy też ominąć bokiem rogatki. Do dramatycznych scen dochodzi, gdy samochód zostaje zablokowany na torowisku pomiędzy opuszczonymi już szlabanami. Zdarza się, że kierowcy chcą wówczas tak ustawić swój pojazd, by zmieścić się między torami, a ramieniem szlabanu. Wydaje się, że to najlepsze rozwiązanie, by naprawić swój błąd. Nic bardziej mylnego!

Szlaban jest tak skonstruowany, że wyłamanie go nie wymaga użycia dużej siły. Posiada łatwo łamliwe łączenie, które pęka w kontrolowany sposób. W efekcie czego koszt naprawy szlabanu jest stosunkowo niewielki. Natomiast pozostawienie samochodu na torowisku może być katastrofalne. Droga hamowania pociągu to nawet 2 kilometry. W wypadku zderzenia pociągu z samochodem, auto zostaje całkowicie zniszczone. Lokomotywa również może zostać uszkodzona. Koszt jej naprawy jest jednak bardzo wysoki.

Dlatego gdy już znajdziemy się w potrzasku pomiędzy zamkniętymi szlabanami, nie wahajmy się go wyłamać. Możemy staranować go samochodem, bądź złapać za jego koniec i odgiąć na kilka metrów. Wówczas bezpiecznie możemy zjechać z torowiska. Nie zapomnijmy poinformować o tym pracowników kolei i policjantów. Miejsce ze zniszczonym szlabanem musi zostać zabezpieczone - inaczej narażamy życie innych kierowców.

Zobaczcie na własne oczy, jak zniszczyliśmy szlaban w kontrolowany sposób. W sytuacji zagrożenia życia, jest to jedyne właściwe rozwiązanie.

Przeczytaj o najważniejszych zasadach i przepisach na skrzyżowaniu z przejazdami kolejowymi - "Szlaban na brawurę i lekkomyślność na przejazdach kolejowych"

Film szlaban_spot.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik szlaban_spot.mp4 (format mp4 - rozmiar 25.2 MB)