Policjanci przybyli w porę i uratowali mężczyznę Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci po raz kolejny udowodnili, że ratowanie ludzkiego życia to ich priorytetowe zadanie. Mundurowi prowadzili resuscytację nieprzytomnego mężczyzny, aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Dzięki szybkiej rekcji policjantów nie doszło do tragedii.

Policjanci z białostockiej patrolówki otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przy samochodzie, w centrum miasta. Mundurowi po chwili byli już na miejscu. Tam, przy jednym z samochodów zauważyli leżącego mężczyznę. Wszystko wskazywało na to, że chwilę wcześniej miał on atak padaczki. Policjanci ułożyli mężczyznę w pozycji bezpiecznej, kontrolowali jego funkcje życiowe i w międzyczasie powiadomili załogę karetki pogotowia. W pewnym momencie okazało się, że mężczyźnie zaczęło zanikać tętno i przestał oddychać. Mundurowi przystąpili do resuscytacji, którą prowadzili aż do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Kilka minut później mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala.

To kolejne potwierdzenie, że ratowanie ludzkiego życia to nasz priorytet.

(KWP w Białymstoku / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.7 MB)