Uwaga! Ta kobieta odpowiedzialna jest za przestępstwo na tzw. wnuczka. Oszustka wykorzystała 81-letnią seniorkę Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy poszukują kobiety, która jest odpowiedzialna za przestępstwo na tzw. wnuczka. Chodzi o niemałą kwotę, bo o aż 20 tysięcy złotych, którą w połowie czerwca tego roku oszustce przekazała pokrzywdzona 81-letnia seniorka. W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z wizerunkiem sprawczyni i publikują go w celu ustalenia tożsamości kobiety. Być może ktoś z Państwa ją rozpozna. Prosimy o każdy sygnał w tej bulwersującej sprawie.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu prowadzą czynności w sprawie oszustwa metodą "na wnuczka”, do którego doszło 13 czerwca 2022 roku w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości. Z policyjnych ustaleń wynika, że tego dnia w godzinach popołudniowych na telefon stacjonarny pokrzywdzonej zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta i poinformował, że jej syn spowodował śmiertelny wypadek drogowy. W trakcie rozmowy telefonicznej, grając na uczuciach i wzbudzając silne emocje u pokrzywdzonej, sprawca oszustwa oświadczył, że potrzebna jest kaucja, aby go uwolnić.

Następnie około godziny 16:00 do mieszkania 81-letniej seniorki zapukała nieznana jej kobieta. Pokrzywdzony, chcąc pomóc synowi, przekazała oszustce całe swoje oszczędności, czyli 20 tysięcy złotych. Wizerunek kobiety, która odebrała gotówkę, zarejestrował monitoring. Podczas popełnienia przestępstwa sprawczyni miała na głowie założony biały kapelusz, a twarz zasłoniętą maseczką ochronną.

W tej bulwersującej sprawie apelujemy do osób, które rozpoznają podejrzaną o ten czyn kobietę lub mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, o zgłoszenie się bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 lub o kontakt telefoniczny (do godz. 15:30) pod numerem telefonu 47 87 512 13 lub całodobowo z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 87 513 60 i 47 87 512 34.

(KWP we Wrocławiu / kp)