Podejrzany o kradzieże „na klamkę” tymczasowo aresztowany. Apelujemy – zamykajcie samochody, drzwi do mieszkań i domów! Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępcy wykorzystują każdą okazję do wzbogacenia się kosztem osób, które czują się zbyt bezpiecznie. Policjanci natomiast nieustannie pracują nad ustalaniem sprawców takich czynów zabronionych. Tym razem kamiennogórscy funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonywanie kradzieży „na klamkę”. Decyzją sądu trafił on na trzy miesiące do aresztu. Policja ponownie apeluje o właściwe zabezpieczanie mieszkań i samochodów. Pamiętajmy o zamykaniu drzwi!

„Okazja czyni złodzieja” – to przysłowie w dużym skrócie opisuje działanie przestępców, którzy kradną na tzw. klamkę. Wykorzystują oni fakt pozostawienia otwartego mieszkania lub samochodu, co w konsekwencji prowadzi do utraty wartościowych rzeczy przez ich właścicieli. Niestety przekonało się o tym kilku mieszkańców Kamiennej Góry.

Skuteczne działania kamiennogórskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzny, który podejrzewany jest o tego typu kradzieże. Korzystał on z nieuwagi właścicieli i faktu pozostawienia niezamkniętego mieszkania lub pojazdu. Jego łupem padały telefony, laptopy, pieniądze, dokumenty, a także karty płatnicze. 41-latek usiłował również wypłacić pieniądze z jednej z kart bankomatowych, jednak nieznajomość pinu uchroniła właścicielkę przed dodatkową utratą oszczędności. Straty, które ponieśli pokrzywdzeni, to ponad 8 tysięcy złotych. Dodatkowo w momencie zatrzymania mężczyzna ten posiadał przy sobie środki zabronione - metamfetaminę.

Jak się okazało w toku dalszych czynności, 41-letni mieszkaniec Kamiennej Góry zarzucane mu czyny popełniał w warunkach recydywy. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu siedmiu zarzutów. Grozi mu teraz kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Policjanci ponownie apelują o niepozostawianie otwartych mieszkań i samochodów! Nawyk zamykania drzwi może uchronić nas przed utratą pieniędzy, dokumentów czy innych wartościowych rzeczy.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk



Źródło: KPP w Kamiennej Górze

st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka

tel. 600 228 846

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.09 MB)