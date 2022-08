Szydłowieccy policjanci odnaleźli 75-latka, który zgubił się w lesie Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj O zaginięciu 75-letniego mieszkańca Szydłowca policjantów powiadomiła żona. Jak wynikało z przekazanych informacji, małżonkowie rano wyjechali z domu do lasu na spacer. Podczas spaceru mężczyzna zabłądził i nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Stan zdrowia oraz wiek mężczyzny wskazywał, że może on znajdować się w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu, a nawet życiu. Zrozpaczona kobieta wyszła na drogę zatrzymała patrol Policji, który akurat przejeżdżał.

Kobieta opowiedziała historię, jaka spotkała ją i jej męża. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego szydłowieckiej komendy rozpoczęli poszukiwania mężczyzny wspólnie z kobietą, która miała kontakt telefoniczny z mężem, ale zdezorientowany nie wiedział, gdzie się znajduje i w którą stronę ma pójść, by wyjść z lasu.

Aspirant sztabowy Tomasz Salczyński i aspirant sztabowy Rafał Szumielewicz po niespełna godzinie poszukiwań, sprawdzając las, odnaleźli mężczyznę. Pomoc nadeszła w samą porę i 75-latek trafił pod opiekę żony. Dzięki dobrze zorganizowanym działaniom sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Następnego dnia małżonkowie złożyli podziękowanie za udzieloną pomoc na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu. Wtorkowe zdarzenie małżeństwo zapamięta na długo.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność podczas pobytu w lesie.

Pamiętajmy! Wybierajmy się do lasu najlepiej z drugą osobą, gdyż w razie jakiegokolwiek wypadku możemy liczyć na pomoc. Zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy, aby móc wezwać pomoc. Zadbajmy o odpowiedni ekwipunek w postaci wody, jedzenia, materiałów opatrunkowych czy kurtki przeciwdeszczowej. Gdy stracimy orientację w terenie, obserwujmy przyrodę wokół nas, co pomoże w określeniu kierunków. Mech porasta północne strony pni drzew, mrowiska są łagodniejsze od strony południowej, a najlepszym drogowskazem jest słońce. Nie pozwalajmy osobom starszym z zanikami pamięci, schorowanym na samotne wycieczki do lasu. Taka wyprawa może zakończyć się dla nich tragicznie.