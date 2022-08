Groźny wypadek w Ochudnie. Z pomocą ruszył policjant po służbie Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyszkowscy policjanci wykonywali czynności na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w Ochudnie. W wyniku zdarzenia osobówek rannych zostało dwoje kierujących, którzy z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Z pomocą ruszył wyszkowski policjant, który wracał po służbie. Wyciągnął on kobietę z zadymionego auta, udzielił jej pomocy przedmedycznej oraz skoordynował działania świadków do czasu przyjazdu służb.

Do poważnie wyglądającego wypadku drogowego doszło w sobotę rano w Ochudnie. Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierująca toyotą mieszkanka Wyszkowa nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu oplowi. W wyniku zderzenia pojazdów ranna została 46-letnia mieszkanka gminy Wyszków oraz 43-latek z gminy Rząśnik. Na miejscu lądował helikopter LPR.

Na miejsce zdarzenia jako jeden z pierwszych dotarł policjant wracający do domu po nocnej służbie. Sierżant sztabowy Marcin Śliwa. Policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważył, że z osobowej toyoty wydobywa się dym. Funkcjonariusz bez chwili wahania podbiegł do auta, aby jak najszybciej wydostać na zewnątrz kierującą. O pomoc kilkukrotnie prosił stojących i obserwujących świadków, którzy początkowo nie byli skorzy do wsparcia. Dopiero kiedy usłyszeli, że sierżant sztabowy Śliwa jest funkcjonariuszem, zdecydowali się włączyć w akcję ratowniczą. Mieszkanka Wyszkowa została wydobyta z pojazdu i przeniesiona w bezpieczne miejsce. Policjant następnie przystąpił do udzielenia poszkodowanej pierwszej pomocy. Kobieta posiadała liczne obrażenia i miała problem z oddychaniem. Mundurowy poprosił także świadków o sprawdzenie stanu zdrowia drugiego z kierowców oraz udzielenie jemu pomocy. Mieszkaniec gminy Rząśnik był zakleszczony i jego ewakuacja z samochodu wymagała specjalistycznego sprzętu strażaków. Tym sposobem sierżant sztabowy Marcin Śliwa skoordynował akcję pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku do czasu przyjazdu służb.

Pracujący na miejscu technik kryminalistyki wykonał oględziny pojazdów, sporządził szkic zdarzeniowy, zabezpieczył ślady, a śledczy przesłuchali świadków. Dalsze postępowanie szczegółowo wyjaśni przebieg i okoliczności tego poważnego wypadku drogowego.

(KWP zs. w Radomiu)