Usiłował zabić swoją matkę Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 21-latek z Jastrzębia-Zdroju usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojej matki. Mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W nocy ze środy na czwartek (3/4.08.2022) około godziny 2:00 policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem. Przerażeni sąsiedzi, słysząc wołanie o pomoc, zadzwonili na numer alarmowy. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy w mieszkaniu na kanapie zastali ranną kobietę. Mundurowi pomogli udzielać pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Pokrzywdzona z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że napastnik podszedł do śpiącej matki i zaatakował ją poprzez wielokrotnie ugodzenie nożem, po czym uciekł z mieszkania. Kilka minut później do budynku jastrzębskiej jednostki wszedł młody mężczyzna, który trzymał w ręce nóż i powiedział, że zabił matkę. Dyżurny wraz z zastępcą dyżurnego błyskawicznie zareagowali i wytrącili mężczyźnie z ręki nóż, obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Zatrzymany był agresywny, nie wykonywał poleceń oraz próbował uciec. Grozi mu nie miej niż 8 lat więzienia.

W piątek (5.08.2022) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Katowicach / kp)