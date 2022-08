Policyjny pies Ninja doprowadził funkcjonariuszy do pijanego kierowcy Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjny pies służbowy Ninja doprowadził policjantów do nietrzeźwego kierowcy, który spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna porzucił pojazd, którym kierował, pobiegł na jedno z krakowskich osiedli i ukrył się w zaroślach. Dzięki policyjnemu czworonogowi pirat drogowy został zatrzymany i odpowie za spowodowanie kolizji i jazdę pod wpływem alkoholu.

17 lipca br. w godzinach porannych, kierujący samochodem marki BMW spowodował na autostradzie A4 kolizję z innym pojazdem, po czym odjechał z miejsca. Następnie, około godziny 10.00 w okolicach ulicy Mirowskiej zjechał z drogi, uderzył w drzewo, porzucił pojazd i uciekł w nieznanym kierunku.

O zdarzeniu poinformowany został oficer dyżurny, który wysłał na miejsce policyjne patrole. Do akcji włączył się również przewodnik psa służbowego sierżant sztabowy Sylwester Antoniak z Wydziału Sztab Policji krakowskiej komendy miejskiej wraz z psem policyjnym Ninja. Policyjny owczarek dostał do powąchania dywanik samochodowy i natychmiast podjął trop. Ninja poprowadził swojego przewodnika w głąb lasu, a następnie do jednej z ulic. W międzyczasie do policjantów podeszła osoba, która przekazała, że nieopodal, w okolicy jednego z bloków zauważyła dziwnie zachowującego się mężczyznę.

Funkcjonariusze niezwłocznie pobiegli we wskazane miejsca, gdzie Ninja ponownie wpadł na trop uciekiniera i poprzez uliczki i schody poprowadził przewodnika dokładnie do miejsca, w którym w zaroślach ukrywał się kierowca BMW. Mężczyzna został zatrzymany, a dalsze czynności z jego udziałem przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Kierowca BMW został m.in. poddany badaniu trzeźwości, które wykazało u niego ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za spowodowanie kolizji i jazdę pod wpływem alkoholu.

(KWP w Krakowie / kp)