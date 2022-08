Uratowali seniorkę z płonącego budynku

"Nawet z narażeniem życia..." - to część roty ślubowania wypowiadana przez każdego funkcjonariusza policji. Ostatnie wydarzenia podczas pożaru domu szeregowego w Szczecinie oraz czyny policjantów udowodniły, że to nie tylko słowa. Funkcjonariusze uratowali samotnie mieszkającą starszą kobietę z ogarniętego płomieniami budynku. Gdyby nie ich poświęcenie, mogło dojść do tragedii.