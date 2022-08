Dzięki pomocy policjantów, chora kobieta szybko trafiła do szpitala Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego eskortowali citroena, którym do szpitala przewożona była chora kobieta. 43-latka wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki interwencji funkcjonariuszy, szybko została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy.

W piątkowe popołudnie (5.08.2022) do dyżurnego leskiej komendy zadzwonił mężczyzna, prosząc o pilotaż samochodu, którym kierował. Mężczyzna wyjaśnił, że musi jak najszybciej dowieźć do szpitala swoją żonę, która jest chora i jej obecny stan może zagrażać jej życiu i zdrowiu. Miał jechać citroenem z Baligrodu do szpitala powiatowego w Lesku.

Mundurowi zauważyli citroena w miejscowości Hoczew, skąd rozpoczęli eskortę. Dzięki skoordynowanym, sprawnym działaniom, chora 43-latka szybko trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

(KWP w Rzeszowie / kp)