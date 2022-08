Policjanci zatrzymali sprawców pobicia 13-letniego chłopca Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do policyjnego aresztu trafiło dwóch młodych mężczyzn, którzy w jednym z milickich parków bez najmniejszego powodu dotkliwie pobili 13-letniego chłopca. Zatrzymanym agresorom grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Podejrzani decyzją prokuratora zostali objęci dozorami policyjnymi. Mają oni także zakaz jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do pobitego 13-latka.

W miniony czwartek 4 sierpnia, około godziny 20:00, miliccy policjanci zostali powiadomieni, że na izbę przyjęć miejscowego szpitala został właśnie przywieziony 13-letni chłopiec z wyraźnymi obrażeniami twarzy i innych części ciała. Według lekarza dyżurnego obrażenia te mogły być skutkiem pobicia.



Funkcjonariusze, którzy niezwłocznie pojechali do placówki medycznej, ustalili, że chłopiec przed pojawieniem się w szpitalu przebywał wraz z koleżanką w parku przy ulicy Trzebnickiej w Miliczu. W pewnym momencie podeszło do niego kilku mężczyzn i bez powodu go zaczepili. Jeden z napastników zaczął bić pięściami 13-latka, zadając mu ciosy po twarzy i po głowie. Po chwili dołączył do niego kolejny, który także zaczął rękoma uderzać chłopca. Inny z towarzyszących im mężczyzn nagrywał telefonem komórkowym całe zdarzenie. Po pobiciu chłopca napastnicy jak gdyby nic się odeszli z miejsca zdarzenia, pozostawiając w parku rannego 13-latka i jego mocno wystraszoną koleżankę, która natychmiast zadzwoniła po rodziców. Gdy ojciec dziewczynki przyjechał do parku, napastnicy siedzący na jednej z pobliskich ławek na jego widok rozbiegli się. Opiekun nastolatki zawiózł pobitego chłopca do szpitala. Na szczęście obrażenia powstałe wyniku pobicia okazały się niegroźne dla zdrowia chłopca i po badaniach lekarskich jeszcze tego samego dnia opuścił on szpital w towarzystwie swojej mamy.



Policjanci na podstawie uzyskanego od pokrzywdzonego opisu agresywnych mężczyzn ustalili potencjalnych sprawców i już po kilkunastu minutach intensywnych poszukiwań podejrzewani o pobicie zostali zatrzymani na terenie Milicza. Okazali się nimi dwaj mężczyźni w wieku 19 i 18 lat – jeden z zatrzymanych to mieszkaniec Milicza, natomiast drugi to mieszkaniec jednej z pobliskich wiosek. Zatrzymany został także ich kompan 17-letni mieszkaniec Milicza, który swoim telefonem komórkowym nagrywał całe zajście. Telefon wraz z nagranym filmem został zabezpieczony przez funkcjonariuszy jako dowód w sprawie pobicia chłopca. Wszyscy zatrzymani byli pod wpływem alkoholu – do czasu wyjaśnienia sprawy trafili do policyjnego aresztu.



Następnego dnia po wytrzeźwieniu dwaj napastnicy usłyszeli zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa polegającego na pobiciu 13-latka i narażeniu go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Podejrzani zostali doprowadzeni przez mundurowych do prokuratora, który zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych oraz zakazu jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazu zbliżania się do pobitego chłopca na odległość nie mniejszą niż 100 metrów. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.



