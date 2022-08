Policjant poza służbą zatrzymał poszukiwanego pięcioma listami gończymi Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z komendy w Łasku, w dniu wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego i poszukiwanego kierowcę. Mundurowy jadąc trasą S8 zauważył pojazd, który uderzył w bariery energochłonne. Kierowcą okazał się być 33-latek, który miał ponad promil alkoholu w organizmie, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów a ponadto był poszukiwany pięcioma listami gończymi.

Do zdarzenia doszło, w piątek 5 sierpnia 2022 roku około godziny 20.00 na zduńskowolskim odcinku trasy S8. Policjant z zespołu ds. nieletnich łaskiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył stojący na pasie zieleni pojazd marki Audi, który uprzednio uderzył w bariery energochłonne. Bez chwili zawahania zatrzymał się, aby udzielić kierującemu pierwszej pomocy. Podczas rozmowy z kierującym policjant wyczuł od niego zapach alkoholu z ust. Gdy chciał, aby ten został przy pojeździe, mężczyzna zaczął uciekać. Policjant od razu ruszył za nim i po krótkim pościgu zatrzymał go podczas próby przeskoczenia przez bramę serwisową. O całym zdarzeniu poinformował dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, który na miejsce skierował policjantów ruchu drogowego.

Przybyli na miejsce mundurowi wylegitymowali uciekiniera. Kierującym okazał się być 33-letni mieszkaniec województwa lubelskiego. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało, że poruszał się on samochodem osobowym po drodze publicznej mając w organizmie ponad promil alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że jest on poszukiwany pięcioma listami gończymi a także posiada zasądzony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierujący trafił do policyjnej celi, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu do 5 lat.

Ta historia to kolejny przykład pokazujący, że policjantem się jest 24h na dobę.