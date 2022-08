Zostawiła psa w samochodzie, musieli interweniować policjanci Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo apeli Policji o niepozostawianiu zwierząt w czasie upałów w zamkniętych pojazdach, nadal zdarzają się niestety przypadki nieodpowiedzialnego zachowania właścicieli czworonogów. Na szczęście świadomość obywateli stale rośnie i mieszkańcy coraz częściej reagują w takich sytuacjach. Tak też było wczoraj w Świdnicy, gdzie przechodzień zauważył wyczerpanego psa w zamkniętym samochodzie. Interweniujący na miejscu funkcjonariusze uwolnili zwierzę i przekazali pod opiekę pracowników schroniska, a teraz ustalają, czy doszło do znęcania się nad zwierzęciem.

W minioną niedzielę po godzinie 11.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące psa zamkniętego w samochodzie na jednej z ulic w Świdnicy. Na miejsce od razu skierowano patrol funkcjonariuszy, który potwierdził, że zamkniętym pojeździe znajduje się pies. Auto zaparkowane było w miejscu mocno nasłonecznionym. Zwierzę, które ciężko dyszało, szukało miejsca w samochodzie, gdzie mogłoby schronić się przed słońcem.

Policjanci sprawdzili pobliski teren i próbowali odszukać właściciela samochodu i psa. Funkcjonariusze rozpytali mieszkańców okolicznych bloków oraz nadawali komunikaty za pomocą megafonu pojazdu służbowego. Gdy nie przyniosło to rezultatów, mundurowi podjęli decyzję o wybiciu bocznej szyby w aucie i uwolnieniu czworonoga.

Po błyskawicznej akcji zwierzę zostało przekazane pod opiekę pracownika schroniska, który także przybył na miejsce.

Po mniej więcej dwóch godzinach od rozpoczęcia interwencji, do policjantów zgłosiła się 64-letnia właścicielka czworonoga oraz pojazdu. Funkcjonariusze poinformowali ją o zaistniałej sytuacji. Teraz będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tego zdarzenia oraz to, czy doszło do znęcania się nad zwierzęciem. Zgodnie z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt za popełnienie tego rodzaju przestępstwa grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy!

Pozostawienie naszego pupila w szczelnie zamkniętym samochodzie stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie! Podobnie, jak w przypadku człowieka, może dojść do przegrzania organizmu, co prowadzi do utraty życia lub zdrowia zwierzęcia. Ustawa o ochronie zwierząt w art. 35 ust. 1a określa kary grożące za znęcanie się nad zwierzętami, tj. kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP we Wrocławiu / kp)