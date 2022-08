Pobił 75-latka, "bo nie wierzy w koronawirusa" Data publikacji 08.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 27-letniego gdańszczanina, który nie wierzy w zagrożenie wynikające z covid-19. Gdy zabrakło mu argumentów podczas dyskusji, pobił 75-latka, który przyszedł do przychodni po kolejną dawkę szczepionki. Mężczyzna usłyszał zarzut i został objęty policyjnym. Teraz grozi mu kara 2 lat więzienia.

W minioną środę (3.08.2022) do policjantów z komisariatu we Wrzeszczu zgłosił się 75-letni mieszkaniec Gdańska i powiadomił o tym, że podczas wizyty w przychodni lekarskiej młody mężczyzna zaczepiał go i był agresywny. Między mężczyznami doszło do dyskusji na temat poglądów i zagrożeń dotyczących koronawirusa. Gdy 75-latek opuścił przychodnię, w której przyjął kolejną dawkę szczepionki, mężczyzna zaatakował go i kilka razy uderzył w twarz.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni, którzy podczas swojej pracy sprawdzili wszystkie zdobyte informacje, zabezpieczyli i przeanalizowali także monitoring. Kryminalni szybko ustalili tożsamość mężczyzny oraz jego adres. W miniony piątek tuż po godzinie 19.00 kryminalni z Wrzeszcza zatrzymali 27-latka w mieszkaniu na Przymorzu. Zatrzymany sprawca spędził noc w policyjnym areszcie, następnego dnia usłyszał zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Został też objęty policyjnym dozorem.

Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat więzienia.